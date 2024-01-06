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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне впервые с мая вышел в финал ATP

Хольгер Руне обыграл Романа Сафиуллина в полуфинале в Брисбене – 6:4, 7:6(0). Датчанин вышел в финал впервые с мая прошлого года, когда уступил в Риме Даниилу Медведеву.

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