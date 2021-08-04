Отравленное детство американских бойскаутов

Дальнозоркая дама – американская демагогия. До последней корпускулы различая наличие прогресса, мира и прав человека, скажем, далеко за Уралом, она даже не сморгнёт на собственные примеры катастрофического падения нравственности и бесправия у себя под носомМы как-то привыкли то ли сбрасывать со счетов, то ли понимать это как само собой разумеющееся, но даже обнаженно гадкие примеры американского общежития, вошедшие там, у них, в некую «этическую» норму, у нас перестали вызывать чувство протеста, хотя бы и бессильного эту самую норму изменить.