Эксперт рассказал о новом способе борьбы с мошенниками в приложениях банков

Тактика мошенников по атаке банковских приложений столкнулась с защитными мерами. О том, что включает в себя система защиты банков, рассказал 14 сентября агентству Прайм директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
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