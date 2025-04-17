"Бессмертный полк" вернётся на улицы Благовещенска 9 мая 2025 года

Жители Благовещенска снова смогут участвовать в шествии "Бессмертного полка" 9 мая. Мэр города Олег Имамеев сообщил, что колонна с портретами ветеранов Великой Отечественной войны пройдёт по улице Ленина, возрождённое мероприятие объединит горожан.
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