Собчак и Бузова решили зарыть “топор войны”

В недавнем бурном океане светской жизни произошло неожиданное примирение. Известная журналистка Ксения Собчак и телеведущая Ольга Бузова, чьи отношения не так давно были обострены критикой, наконец-то обрели гармонию.
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