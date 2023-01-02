Джокович и Поспишил проиграли в первом круге в Аделаиде

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович начал сезон-2023. В первом круге парного турнира в Аделаиде серб вместе с Вашеком Поспишилом проиграл Томиславу Бркичу и Гонсало Эскобару – 6:4, 3:6, 5-10.
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