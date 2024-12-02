Пробка в сторону КАД растянулась в Усть-Славянке на Советском проспекте. Утренний затор тянется от Петрозаводского шоссе и растягивается по всему Советскому.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пробка в сторону КАД растянулась в Усть-Славянке на Советском проспекте. Утренний затор тянется от Петрозаводского шоссе и растягивается по всему Советскому.