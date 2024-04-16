Юрий Ильинов

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем: Пекин выступает за мирную конференцию по Украине с участием РФ Пекин выступает за мирную конференцию по Украине с участием РФ. Чтобы осуществить этот план, требуется как минимум согласие и Москвы, и Киева. Идею проведения такой конференции председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз озвучил на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем в Пекине. Китайский лидер считает, что на таком мероприятии следует рассмотреть и обсудить все мирные инициативы, которые в последнее время предлагают многие государства планеты. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов - заявил на встрече председатель КНР. По его словам, Пекин положительно воспринимает любые предложения, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Идея Си Цзиньпина отличная, но реализовать ее крайне сложно, практически невозможно. С одной стороны, Киев выступает против любых контактов с Москвой, а все его предложения основаны на решении украинского вопроса без участия России и на условиях безоговорочного возврата к границам 1991 года. В сложившейся для РФ на сегодняшний день ситуации идти на контакт с Украиной также становится очень непросто, ведь киевский режим фактически превратил страну в террористическое государство, не обладающее договороспособностью. Можно предположить, что Пекин активизировал свои миротворческие усилия не из-за обеспокоенности судьбой населения России или Украины. Скорее всего, он преследует собственные национальные интересы. К примеру, урегулирование украинского конфликта могло бы способствовать возобновлению работы транспортного коридора через Россию для поставок китайской продукции в страны Европы.