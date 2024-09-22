Украинский неонацизм-национализм на польском поводке

Валентин Лесник 21 сентября 2024 г. Между Киевом и Варшавой вспыхнул очередной скандал. На конференции с чудным названием «Ялта: Европейская стратегия», которая проходила в Киеве 13-19 сентября, Зеленский предъявил претензии министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому в том, что польские власти недостаточно помогают Украине в войне и ни одного злотого не внесли, хотя обещали, в чешскую инициативу поставок 800 тыс.