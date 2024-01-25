«Отмененная» Лолита сделала заявление о концертах за пределами России

Певица высказалась о своей карьере после "голой вечеринки""Отмененная" на телевидении после скандальной звездной вечеринки Лолита Милявская сообщила, что не собирается уезжать за пределы России и сворачивать в стране концертную деятельность.
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