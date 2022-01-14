- Мужчина! Идите в кассу, пусть вам пробьют яйца и печень!

— Для меня всегда авторитетом был черный пояс моего отца! — По каратэ? — По заднице! - Сколько у нас шпаг!- Четыре! - Сколько у нас мушкетов?- Четыре! - Так кто же мы?- Вооруженные силы Эстонии! Из соседней комнаты раздаётся детский голосок:- Бе.