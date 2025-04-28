Стало известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон позвали экс-возлюбленных на свадьбу

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили своих экс-возлюбленных на свадьбу, что вызвало удивление у многих зрителей, наблюдавших за церемонией 29 апреля 2011 годаПринц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили своих экс-возлюбленных на свадьбу, что вызвало удивление у многих зрителей, наблюдавших за церемонией 29 апреля 2011 года.
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