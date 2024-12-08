"Это не наша борьба": Трамп призвал не мешать сирийским террористам свергать Асада

Дональд Трамп отреагировал на резко изменившуюся ситуацию в Сирии.По словам вновь избранного президента США, сирийская оппозиция совершила беспрецедентный шаг, организовав тщательно спланированное молниеносное наступление.
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