Жена Малкина Кастерова поддержала Валиеву после дисквалификации из-за допинга

Супруга российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина Анна Кастерова в своем Telegram-канале обратилась к дисквалифицированной из-за допинга фигуристке Камиле Валиевой, призвав ее верить в себя.
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