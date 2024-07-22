Вучич: Путин давно не звонил, чтобы избежать усиления давления на Сербию

Сербия решила отстаивать собственные интересы в Евросоюзе. Контакты с Россией на высшем уровне приостановили, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны тех, кто недоволен такой позицией, заявил в эфире TV Pink сербский президент Александр Вучич.