Cosmoscow, Докер и хлебное искусство: куда сходить в первую неделю осени

Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели. А также фильм «Тони» с Домиником Сессой и Антонио Бандерасом, выставка «Хлеб» в центре «Зотов», персональный проект Анны Касс «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY и ещё 15 экспозиций в «КУБе»Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели.