Cosmoscow, Докер и хлебное искусство: куда сходить в первую неделю осени

Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели. А также фильм «Тони» с Домиником Сессой и Антонио Бандерасом, выставка «Хлеб» в центре «Зотов», персональный проект Анны Касс «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY и ещё 15 экспозиций в «КУБе»Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮК Абрамченко расска...
- Источник заявил о...
- Пьер де Голль под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым