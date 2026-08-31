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Cosmoscow, Докер и хлебное искусство: куда сходить в первую неделю осени

Cosmoscow, Докер и хлебное искусство: куда сходить в первую неделю осени

Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели. А также фильм «Тони» с Домиником Сессой и Антонио Бандерасом, выставка «Хлеб» в центре «Зотов», персональный проект Анны Касс «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY и ещё 15 экспозиций в «КУБе»Cosmoscow, Докер и Московская международная книжная ярмарка — в центре культурной недели.

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