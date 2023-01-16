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В Челябинской области продолжает расти количество заболевших ковидом

В Челябинской области продолжает расти количество заболевших ковидом

За сутки вирус подтвердился у 53 человек. После новогоднего затишья статистика от областного минздрава растет каждый день.

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