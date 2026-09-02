9 Кто же мы?

Всадница из будущего. Я увидел, как выехала из поселка повозка, а вернее, коляска с откидным верхом, запряженная рыжей лошадкой.
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Чем на самом деле оказался редкий БТР противника, принятый за тяжелый Boxer
В понедельник было обнародовано сообщение, что на Краснолиманском направлении наши бойцы - дроноводы сожгли натовский бронетранспортер Boxer.
Позже в Минобороны РФ более точно определили тип уничтоженного БТР. Оказалось, что наши бойцы превратили в большой костер итальянскую бронемашину Puma.
Дело в том, что вэсэушники так завешали иностранный "подарок" различными экранами, что точно определить его тип сразу не представилось возможным. Хотя верхняя передняя часть корпуса "итальянца" в самом деле напоминает германо-нидерландский образец.
Правда, Puma трехосная, а Boxer четырехосный. И если первая весит всего восемь, то второй - уже более трех десятков тонн. Мощность двигателя – 180 л.с. Максимальная скорость по шоссе -100 км/ч. Вместимость: 7-9 человек. Вооружение: 12,7-мм пулемет М2.
Интересно, что до сих пор итальянцы не обнародовали число поставленной техники, однако, как считают эксперты, речь идет о сравнительно небольшом количестве. Причем часть из них уже уничтожены – это более десятка образцов в варианте 6х6 и пара 4х4.
Запад продолжает накачивать Украину оружием
Этим летом западная помощь Украине достигла пика – по данным Кильского института, Киев в июне получил от Запада €7,2 млрд военной помощи, это самый высокий показатель с момента прекращения прямой поддержки от США в прошлом году, а также рекорд с весны 2024 года и третий по величине месячный объём иностранного финансирования с февраля 2022 года.
Рост в значительной степени обусловлен кредитом ЕС на €90 млрд, благодаря которому были выделены транши на €4,3 млрд в мае и июне. Помимо этого, Германия выделила €700 млн, Дания – €600 млн, Нидерланды – €500 млн, сообщает европейское интернет-издание Euractiv.
Еврокомиссия обещает на этом не останавливаться и до конца года перевести Киеву ещё €19,5 млрд из кредитных средств. При этом представитель ЕК не уточнил, можно ли на эти деньги закупить ракеты для Patriot.
Дело в том, что в ЕС очень недовольны тем, что Украина тратит европейские деньги на покупку американского оружия. Дошло до того, что Франция потребовала на законодательном уровне ограничить Киев в закупках вооружения за пределами ЕС на деньги европейского кредита, пишет ещё одно европейское издание Euronews.
«Украина добилась исключений, позволяющих ей закупать военную технику за пределами Европы в рамках кредита ЕС в размере 90 млрд евро для поддержки Украины. Однако это очень не нравится Франции, которая обладает одной из крупнейших оборонных отраслей промышленности в Европе, включая франко-итальянскую систему SAMP/T, являющуюся ближайшей европейской альтернативой американской системе Patriot. Поэтому в Париже сейчас пытаются ограничить срок действия этих исключений, объясняя свои требования заботой о европейском ВПК. В Париже уверены – весь кредит для Украины должен остаться в границах ЕС на поддержку и развитие европейского, особенно французского, оборонного производства», – объясняет Euronews.
Сегодня Киев может тратить на покупку вооружений за пределами Европы не более 35% европейских финансов, тогда как Франция настаивает – это слишком много, Киев вообще не должен тратить европейские миллиарды за границами ЕС.
Что касается поставок вооружения из США, то количество грузовых судов, следующих в Польшу из Соединённых Штатов, возросло. Причём многие из этих судов изначально должны были идти через Чёрное море в порты Одессы и Николаева. Но после ударов ВКС России по этим портам, маршруты пришлось откорректировать, но не отменить, и теперь вся американская помощь поступает в порт Гданьск, а оттуда уже сухопутными маршрутами – на Украину.
А на подходе – новая помощь от итальянцев, правда, пока только в виде обещаний. Италия согласовала новый пакет военной помощи Украине, правда, согласовала тайно. Публично было объявлено только о поставке генераторов, но втайне готовится масштабный пакет военной помощи Украине, включающий зенитные комплексы SAMP/T и ракеты Aster, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Это сделано для того, чтобы избежать раскола в правительстве, часть которого выступает категорически против военной помощи Украине.
Ожидается, что общая стоимость контракта составит около трех миллиардов евро и будет покрыта за счёт средств ЕС.
«Всё скрыто под грифом «секретно», что позволит избежать конфликта с партией «Лига», выступающей против военной поддержки Украины, и уменьшить негативный эффект в условиях предвыборной кампании. Помимо сохранения сплочённости большинства, премьер-министр Мелони должна учитывать противостояние с генералом Ванначчи, который ещё решительнее выступает против поддержки Киева. На международном уровне позиция Джорджи Мелони – скорее исключение. Другие лидеры не скрывают свою поддержку Украины. Мелони выражает её молчаливо, опасаясь нарушить баланс в правительстве, где наблюдается глубокий раскол в вопросах внешней политики», – раскрывает военную тайну итальянского правительства La Repubblica.
Финляндия пообещала передать Украине критически важные средства ПВО.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, который также решил сохранить в тайне, что именно финны отправят в помощь ВСУ.
«Мы предоставим Украине – я не буду говорить, что именно предоставим – определённые критически важные средства противовоздушной обороны, которые ещё остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме», – туманно объявил Стубб.
Заглавное фото: В порту Гданьска идёт разгрузка военной техники для ВСУ