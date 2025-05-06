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Учащиеся и педагоги учреждения образования приняли активное участие в торжественных праздничных мероприятиях.

Учащиеся и педагоги учреждения образования приняли активное участие в торжественных праздничных мероприятиях.

03.05.2025 учащиеся и педагоги учреждения образования приняли активное участие в торжественных праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, на Площади Победы и внешней площадке ГУ ´Хоккейный клуб ´Бобруйск´ .

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