03.05.2025 учащиеся и педагоги учреждения образования приняли активное участие в торжественных праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, на Площади Победы и внешней площадке ГУ ´Хоккейный клуб ´Бобруйск´ .
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