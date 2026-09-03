Американская джазовая певица Кассандра Уилсон умерла в возрасте 70 лет

Американская джазовая певица Кассандра Уилсон умерла утром 2 сентября в возрасте 70 лет. Об этом сообщила радиостанция WBGO со ссылкой на менеджера исполнительницы Роберта Торра.
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