Далио: Страны с большим долгом неизбежно девальвируют свою валюту

Страны с серьезными долговыми проблемами, чьи обязательства номинированы в собственной валюте, неизбежно прибегают к девальвации, предупредил известный инвестор и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в своем сообщении в социальной сети X .
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