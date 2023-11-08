Глава государства поздравила призеров чемпионата Европы по дзюдо

Президент Майя Санду поздравила молдавских спортсменов, занявших первое и третье места на чемпионате Европы по дзюдо: «Мы рады блестящему выступлению сборной Республики Молдова на чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых, который проходил во Франции.