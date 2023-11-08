Глава государства поздравила призеров чемпионата Европы по дзюдо

Президент Майя Санду поздравила молдавских спортсменов, занявших первое и третье места на чемпионате Европы по дзюдо: «Мы рады блестящему выступлению сборной Республики Молдова на чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых, который проходил во Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии