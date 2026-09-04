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Нижегородская правда

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Жилой квартал с детсадом и школой планируют построить в Автозаводском районе

Жилой квартал с детсадом и школой планируют построить в Автозаводском районе

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории в границах улиц Дьяконова, Борская, Львовская, Бурденко, проспекта Бусыгина, а также улиц Львовская и Дворовая.

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