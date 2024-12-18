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Политолог Пинчук: Киев всеми силами пытается сорвать переговоры

Политолог Пинчук: Киев всеми силами пытается сорвать переговоры

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv дал комментарий по поводу трагедии с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.

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