Глава СК запросил доклад о проверке пансиона, в котором петербурженку довели до реанимации

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В заведении не было необходимой инфраструктуры, пандусов и санитарных узлов на этажах. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по факту ненадлежащего оказания услуг пожилым гражданам в Петербурге.

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