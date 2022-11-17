Daily Moscow

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Рецессия в России продлится до III квартала 2023 года — Bloomberg

Рецессия в России продлится до III квартала 2023 года — Bloomberg

Аналитики Bloomberg посчитали, что рецессия в России продлится до III квартала 2023 года. Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков, экономика РФ начнет расти только в третьем квартале 2023 года, а до этого показатели будут падать.

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