Рецессия в России продлится до III квартала 2023 года — Bloomberg

Аналитики Bloomberg посчитали, что рецессия в России продлится до III квартала 2023 года. Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков, экономика РФ начнет расти только в третьем квартале 2023 года, а до этого показатели будут падать.
Аналитики Bloomberg посчитали, что рецессия в России продлится до III квартала 2023 года. Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков, экономика РФ начнет расти только в третьем квартале 2023 года, а до этого показатели будут падать.
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