Сербия осудила Россию. Политолог советует Москве старый приём для детей IMAGO/www.imago-images.
Вучич собрался арестовать Путина? Запад прогнул Сербию
Комментарии
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Валентин Щербаков
Да не нужна нам дружба с этим подпиндосником вучичем, от этого дерьма очень сильно воняет.....
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3 час.
Владимир Кузин
Сербы не тот народ который хотелось бы иметь в друзьях.
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3 час.
Aнатолий Райков
Если,Горбачёв, а затем Ельцин не развали бы СССР,то и фамилии не пришлось вспоминать.США и ЕС всё ни как не успокоится и сочиняет всякие придумки про Россию.И санкциями обложили как ёжика. https://rutube.ru/video/453a4de7ee513f3393c9803927ba0734/?t=710&r=plwd
Климатическое оружие. День сенсационных материалов с Игорем Прокопенко.(29.10.2020).
RUTUBE
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2 час.
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