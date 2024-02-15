Перед приездом Путина Россель рассказал о визите сотрудников ФСО, а затем удалил пост

Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель накануне визита в Свердловскую область президента Владимира Путина рассказал в своем телеграм-канале о том, что к нему в Центр развития Демидовских территорий приезжали сотрудники администрации президента, Управления протокола и Федеральной службы охраны.
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