Перед приездом Путина Россель рассказал о визите сотрудников ФСО, а затем удалил пост

Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель накануне визита в Свердловскую область президента Владимира Путина рассказал в своем телеграм-канале о том, что к нему в Центр развития Демидовских территорий приезжали сотрудники администрации президента, Управления протокола и Федеральной службы охраны.