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В кастрюльке

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Открыл баночку и накормил всю семью: тот самый салат с рисом «Завтрак туриста». Рецепт полезной заготовки на зиму!

Открыл баночку и накормил всю семью: тот самый салат с рисом «Завтрак туриста». Рецепт полезной заготовки на зиму!

Давайте заготовим на зиму тот самый овощной салат с рисом, который выручает, когда нужно быстро накормить семью.

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