Фанаты «Галатасарая» посвятили Батракову баннер «Russian Paradise». Россиянин сфотографировался с ним

Болельщики «Галатасарая» подготовили баннер с портретом Алексея Батракова на матче с «Коджаэлиспором»Болельщики «Галатасарая» подготовили баннер с портретом Алексея Батракова на матче с «Коджаэлиспором»На баннере был изображен Батраков, а сверху было написано: «Russian Paradise».