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«Реал» в ярости из-за травм Винисиуса и Камавинга в сборных. Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА и RFEF, которые перегрузили календарь

«Реал» в ярости из-за травм Винисиуса и Камавинга в сборных. Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА и RFEF, которые перегрузили календарь

В ходе текущей паузы на матчи национальных команд «Мадрид» из-за травм потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга.

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