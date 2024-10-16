Материнский капитал в Петербурге разрешат тратить на капремонт таунхаусов

Такое изменение в региональной программе поддержали депутаты Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 16 октября, поддержали расширение программы регионального материнского капитала, разрешив использовать сертификаты на реконструкцию и капитальный ремонт таунхаусов.
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