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Ростех

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Ростех и МАИ будут готовить управленцев нового поколения для высокотехнологичной промышленности

Ростех и МАИ будут готовить управленцев нового поколения для высокотехнологичной промышленности

Фото: «РТ-Финанс» Госкорпорация Ростех и Московский авиационный институт (МАИ) подписали соглашение о подготовке специалистов управленческого и финансово-экономического профиля.

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