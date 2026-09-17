Россия не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, — Шойгу

Секретарь Совбеза РФ назвал «рейдерским захватом» отношение к предприятиям в Армении, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.
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