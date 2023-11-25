Как Борис Джонсон влиял на решение Киева отказаться от мирного соглашения с Россией

Глава фракции партии “Слуга народа” и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что Борис Джонсон отговорил власти Киева от подписания мирных соглашений с Россией в 2022 году.
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