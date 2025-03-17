Новое в телефонном мошенничестве

Никогда такого не было...И вот опять...Без личного присутствия в банке...Никаких движений не должно быть.

BaTaNya BaTaNya

Неужто и до такого додумались? И когда? Лет несколько назад? Но дебилы до сих пор любят старые сопли пережёвывать, выдавая из за сверх новости