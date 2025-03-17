Новое в телефонном мошенничестве

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Никогда такого не было...И вот опять...Без личного присутствия в банке...Никаких движений не должно быть.
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19 час.
BaTaNya BaTaNya
Неужто и до такого додумались? И когда? Лет несколько назад? Но дебилы до сих пор любят старые сопли пережёвывать, выдавая из за сверх новости
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13 час.
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