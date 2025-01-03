Третья газовая: как Европу готовят к войне с Россией

Итак, это все-таки произошло: с 1 января 2025 года российский газ перестал поступать в Европу через украинскую ГТС, а «Газпром» больше не должен платить Киеву кругленькую сумму за его услуги в качестве транзитера.
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