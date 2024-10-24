Ани Лорак впервые за длительное время вышла в свет с дочерью Софией

Дочь известной исполнительницы Ани Лорак впервые за продолжительное время появилась на публике. 13-летняя София посетила с матерью съемки вокального шоу «Ты супер», где ее мать выступает в качестве члена жюри.
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