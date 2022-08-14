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Заложник одной роли: судьба актера из «Приключений Буратино» Дмитрия Иосифова

Заложник одной роли: судьба актера из «Приключений Буратино» Дмитрия Иосифова

Актер Дмитрий Иосифов известен всей стране, только он успел сыграть лишь одну роль в своей жизни. Дмитрию было всего 10 лет, когда он стал невероятно популярным.

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