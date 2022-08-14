Заложник одной роли: судьба актера из «Приключений Буратино» Дмитрия Иосифова

Актер Дмитрий Иосифов известен всей стране, только он успел сыграть лишь одну роль в своей жизни. Дмитрию было всего 10 лет, когда он стал невероятно популярным.
Популярные статьи
- Сбежать не получилось: украинские власти задержали подозреваемого в госизмене Дмитрия Гордона* на границе с Польшей – соцсети
- В гостях хорошо, а дома лучше: Хаматовой и Пугачевой грозит депортация из Латвии
- “Прям до слёз”, – Владимир Путин резко прервал беседу с губернатором, увидев Алёшку, и спросил “это что такое”
Свежие комментарии