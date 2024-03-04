Ростовские зарисовки

Одну из своих любимых работ "Вечерняя подсветка" я сделал в Ростове Великом в далёком 2017 году. После этого пять раз бывал в этом прекрасном городе, однако, тот шедевр ни повторить ни улучшить не получилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии