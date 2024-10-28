Больше половины москвичей готовы переехать в Подмосковье ради более дешевого жилья

Более половины опрошенных москвичей — 65% — готовы принять решение о переезде в Подмосковье, заметно увеличив время на дорогу до работы, если там предложат более выгодные по сравнению со столицей условия приобретения жилья.
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