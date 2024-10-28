Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну это конечно смахивает на "диаспорский подкат", но идея нужная для разработки. Например матерям после рождения ребе...Депутат Хамзаев п...
  • Марина Трянина
    а кто такой этот зеленский, чтобы что то у кого то требовать?TOI: Зеленский по...
  • Людмила
    Детям СССР посвящается. А мы ещё живы! Ведь мы ещё живы – Те люди, что дружат не ради наживы. Прошедшие …воду и медны...Депутат Хамзаев п...

Больше половины москвичей готовы переехать в Подмосковье ради более дешевого жилья

Больше половины москвичей готовы переехать в Подмосковье ради более дешевого жилья

Более половины опрошенных москвичей — 65% — готовы принять решение о переезде в Подмосковье, заметно увеличив время на дорогу до работы, если там предложат более выгодные по сравнению со столицей условия приобретения жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх