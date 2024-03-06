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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Эксперты АПЭК спрогнозировали четвертое место Слуцкому на президентских выборах

АПЭК прогнозирует явку на выборы президента России, которые пройдут 15–17 марта, на уровне 70-73%. Эксперты агентства ожидают, что по итогам президентской гонки второе место займет кандидат КПРФ Харитонов, замкнет четверку — лидер ЛДПР Слуцкий.

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