Эксперты АПЭК спрогнозировали четвертое место Слуцкому на президентских выборах

АПЭК прогнозирует явку на выборы президента России, которые пройдут 15–17 марта, на уровне 70-73%. Эксперты агентства ожидают, что по итогам президентской гонки второе место займет кандидат КПРФ Харитонов, замкнет четверку — лидер ЛДПР Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)