Сумма долгов фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выросла до 15 390 рублей

Долги фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» выросли до 15 390 рублей. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве* и Диловаре Исломове* По информации РИА Новости, Мирзоев* имеет два штрафа за нарушение правил дорожного движения на сумму четыре тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии