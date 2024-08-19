Сумма долгов фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выросла до 15 390 рублей

Долги фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» выросли до 15 390 рублей. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве* и Диловаре Исломове* По информации РИА Новости, Мирзоев* имеет два штрафа за нарушение правил дорожного движения на сумму четыре тысячи рублей.