Медвежий угол

37 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    У него на ближайшие 50 лет хватит, но жаба душит.Вот скажите мне -...
  • Владимир Байден
    А Кортнев, это кто???? Вобще никогда не слышал о нем.Вот скажите мне -...
  • Александр Денисов
    Не дают зала что бы петь? Пой в ванной, в туалете, ну или танцуй...Вот скажите мне -...

«Когда мы станем не нужны, то уйдём обратно в Африку»: Евгений Пригожин рассказал о будущем ЧВК «Вагнер». Россия обойдётся без этих ребят?

«Когда мы станем не нужны, то уйдём обратно в Африку»: Евгений Пригожин рассказал о будущем ЧВК «Вагнер». Россия обойдётся без этих ребят?

Когда я писал публикацию об очень непростой и нелёгкой судьбе Евгения Пригожина, то получил много информации о его ЧВК «Вагнер» и проникся к этим мужественным ребятам глубокой симпатией и уважением.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх