«Когда мы станем не нужны, то уйдём обратно в Африку»: Евгений Пригожин рассказал о будущем ЧВК «Вагнер». Россия обойдётся без этих ребят?

Когда я писал публикацию об очень непростой и нелёгкой судьбе Евгения Пригожина, то получил много информации о его ЧВК «Вагнер» и проникся к этим мужественным ребятам глубокой симпатией и уважением.
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