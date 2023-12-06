В России назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Страны НАТО должны возместить России моральный и материальный ущерб от поставок оружия и наемников Украине, от санкций и арестов российских активов, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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