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Майк Браун раскритиковал «Никс» за мягкотелость после разгрома в предсезонке: «Я не могу помочь им с жесткостью»

Главный тренер « Нью-Йорка » Майк Браун после крупного поражения от «Филадельфии» (97:120) в первом предсезонном матче заявил, что у него есть претензии по самоотдаче и готовности к физическому контакту к каждому баскетболисту в составе.

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