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Царьград

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Элбридж Колби опроверг тупиковость конфликта США с Ираном

Элбридж Колби опроверг тупиковость конфликта США с Ираном

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США не находятся в тупиковой ситуации в конфликте с Ираном.

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