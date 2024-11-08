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Царьград

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Трассу Новокузнецк – Кемерово накрыла метель 8 ноября

Трассу Новокузнецк – Кемерово накрыла метель 8 ноября

Снегопад накрыл автомобильную дорогу Новокузнецк – Кемерово 8 ноября, видимость на дороге снизилась.Автомобильную дорогу Новокузнецк – Кемерово накрыло снегопадом 8 ноября, автомобилисты в сети сообщают о снеге и ветре.

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