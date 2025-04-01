Москва лидирует: стало известно число установивших самозапрет на кредиты россиян

Самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян за первый месяц работы сервиса, при этом подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты — 7,2 млн заявок (91,5%), сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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