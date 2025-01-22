❕ В Крыму обследуют более 525 километров береговой линии на наличие мазута По информации МЧС России, мониторинг проходит от Керчи до села Портовое.
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❕ В Крыму обследуют более 525 километров береговой линии на наличие мазута По информации МЧС России, мониторинг проходит от Керчи до села Портовое.